Bouw nieuwe campus Living Tomorrow start in najaar

De innovatiecampus moet in 2022 de deuren openen en moet één van de grootste in zijn soort worden in Europa. Het zal onder meer een hotel, kantoren, een experience center en dronehaven bevatten. Het gebouw zal te zien zijn vanop de Ring rond Brussel en moet zo een landmark worden voor de hele buurt. Tegelijkertijd werkt Living Tomorrow aan een innovatievisie op 2030. Het heeft daarvoor al samenwerking met 30 bedrijven en organisaties. Daar moeten er nog eens zoveel bijkomen.

"Innovatie blijft vaak de verre toekomst, waarbij het concrete ontbreekt. Wij maken bij Living Tomorrow de brug tussen idee en realisatie. We laten bedrijven over het muurtje van hun eigen organisatie kijken. We brengen sectoren samen. Bovendien laten we het grote publiek de innovaties ook ervaren in onze gebouwen”, zegt Joachim De Vos, CEO van Living Tomorrow. Enkele innovaties die in het verleden in Living Tomorrow te zien waren, zijn vandaag de dag ingeburgerd in het dagelijkse leven. Voorbeelden daarvan zijn domoticasystemen, zelfscankassa’s, smartphone-applicatie om te bankieren en de ambulance-drone.