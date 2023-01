Bouw secundaire school in Sint-Pieters-Leeuw stap dichterbij

Een tweetal jaar geleden deed scholengroep KorHa de plannen van een middenschool uit de doeken. Tot die groep behoren onder meer het Heilig Hart & College in Halle, het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode en een tiental lagere scholen in de Zennevallei. In die regio kampen de secundaire scholen met een plaatsgebrek. De nieuwe middenschool in Sint-Pieters-Leeuw moet daar een antwoord aan bieden. De scholengroep zal jaarlijks een vergoeding betalen aan de gemeente, waarvan de helft door prestaties in natura. Zo zullen de gebouwen na de schooluren ook kunnen gebruikt worden door Leeuwse verenigingen.

“Sint-Pieters-Leeuw is een grote gemeente met heel wat schoolgaande kinderen, maar heeft geen middelbaar onderwijs op eigen grondgebied”, zegt schepen van Onderwijs An Speeckaert. “Vanuit Sint-Pieters-Leeuw gaan 300 leerlingen in Halle naar het eerste of tweede middelbaar. Daarom zal de nieuwe middenschool ook 300 plaatsen bieden in eerste en tweede middelbaar. De site Populiertje ligt centraal in de gemeente en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en dus de ideale uitvalsbasis voor de bouw van de nieuwe middenschool.”

Op de site staat ook een nieuwbouw voor basisschool ’t Populiertje op de planning. In de erfpachtovereenkomst zijn daarrond ook afspraken gemaakt. “De opeenvolging van de werken moeten zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor de leerlingen”, zegt schepen van Gebouwen Olivier Huygens. “De beide scholen naast elkaar zal een meerwaarde worden voor onze gemeente: een lagere drempel in de overstap naar de secundaire school en vooral een aangename leerplek voor onze leerlingen.”

Foto: Google Maps