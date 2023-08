Bouwgrond in Vlaams-Brabant blijft het duurst, maar prijs per vierkante meter daalt

Terwijl in Vlaanderen de prijs voor een vierkante meter bouwgrond stijgt, daalt die in onze regio. In Vlaams-Brabant betaalde je in de eerste helft van dit jaar 10% minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer.

Met 403 euro per vierkante meter is Vlaams-Brabant de op één na goedkoopste provincie. Enkel in Limburg is de bouwgrond nog goedkoper. Vorig jaar had onze provincie met 451 euro nog de hoogste prijs per vierkante meter in Vlaanderen. Een echte verklaring vinden de notarissen niet meteen voor die daling. “De bouwgronden waren sowieso al bijzonder duur in Vlaams-Brabant. De rente is aan het stijgen, dus op een bepaald moment moet die prijs zakken. Dat zijn enkele factoren die de daling kunnen verklaren”, zegt notaris Helena Verwimp.

Maar wanneer we kijken naar de mediaanprijs voor een bouwgrond dan blijft Vlaams-Brabant de duurste provincie. Er zijn de voorbije maanden ook minder bouwgronden verkocht. “Bouwgrond wordt steeds schaarser en dus ook duurder. Op de nieuwbouwmarkt is het een stuk rustiger, waardoor er minder bouwgronden verkocht worden”, zegt notaris Bart Van Opstal. “Steeds meer mensen kiezen voor renovatie, maar ook voor sloop en heropbouw van oude woningen: na de sloop van een bestaande woning, wordt een nieuwbouw neergezet zonder dat er een bouwgrond moet worden gekocht.”