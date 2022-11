Bouwplannen Mater Dei Heikruis in de koelkast

Woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis stelt de plannen voor een nieuwbouw voor onbepaalde tijd uit. Dat meldt nieuwswebsite Persinfo. Aanleiding zijn de stijgende prijzen van bouwmaterialen. Mater Dei bekijkt nu of het het nieuwbouwproject wat kleinschaliger kan maken. Het woonzorgcentrum besloot ook om het dagcentrum te sluiten omdat het financieel een te grote verliespost werd.

Vijf jaar geleden kondigde Mater Dei al aan dat het bouwplannen had. Maar daartegen kwam heel wat verzet. Het oorspronkelijke idee, waarbij zowat alle bestaande gebouwen zouden worden afgebroken, stuitte op protest van buurtbewoners. Zij vreesden dat het dorpscentrum van Heikruis zijn eigenheid zou verliezen. Nadat de plannen meerdere keren werden aangepast, kregen de plannen begin 2021 groen licht.

Maar intussen haalt de economische realiteit Mater Dei in. De oorspronkelijke kostprijs steeg van 14 naar 20 miljoen euro door de stijgende prijs van bouwmaterialen. “We vinden het onverantwoord om in een bouwproject te stappen waarvan je weet dat het financieel zo zwaar is dat je ofwel moet beknotten op de werking, op de kwaliteit van de zorg of dat het onbetaalbaar wordt voor de toekomstige bewoner”, klinkt het bij een bezorgde Marc De Dobbeleer op Persinfo.

Mater Dei neemt nu de tijd om te kijken hoe het de kostprijs van de nieuwbouw kan terugbrengen tot zo’n 16 miljoen euro. Daarnaast probeert het financieel gezond te blijven. Mede daardoor sluit het dagcentrum. Na de coronaperiode zag het woonzorgcentrum in Heikruis de toestroom in het dagcentrum sterk terugvallen, waardoor het verlieslatend werd. De opvang wordt voor wie dat nodig is geregeld via de dagwerking op de verschillende afdelingen in het woonzorgcentrum.