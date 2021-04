Bouwproject voor 22 woningen ook in beroep afgewezen

Na het schepencollege heeft nu ook de provincie in beroep de omgevingsvergunning geweigerd voor een geplande verkaveling met 22 woningen aan de Kleinenbergstraat in Sint-Stevens-Woluwe. “Veel te veel voor dat kleine perceel”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V), die het zelfs heeft over ‘schijnappartementen’.

De vergunningsaanvraag sloeg op de bouw van 22 woningen. Er werden twee bouwrijen aangevraagd, één langs de straat met tien woningen en één parallel daarmee dieper in het perceel met 12 woningen. Tijdens het openbaar onderzoek werden 13 bezwaarschriften ingediend.

Niet om het even wat goedkeuren

Maar het gemeentebestuur was niet voor de plannen gewonnen en weigerde de omgevingsvergunning. Er werden verschillende redenen aangehaald. Volgens de gemeente zorgde de tweede bouwrij ervoor dat de dichtheid veel te groot wordt en ook niet meer in harmonie is met de omgeving van de karaktervolle Acaciawijk.

In beroep werd die beslissing nu bevestigd door de provincie. “Ook de provincie komt tot het besluit dat het projectvoorstel de draagkracht van het perceel en de omgeving overschrijdt. Het is natuurlijk zo dat de zone bouwgrond is, maar dat betekent dus niet dat wij hier zomaar om het even wat goedkeuren. Volgens onze stedenbouwkundige verordening zijn appartementen niet toegelaten en eigenlijk komt het voorstel neer op 22 ‘schijnappartementen’ met piepkleine tuin," aldus Dewandeleer.

Vierde keer geweigerd

De provincie haalt in haar argumentatie effectief aan dat de draagkracht van het perceel met de bouw van 22 woningen en ondergrondse parking wordt overschreden. Er worden volgens de provincie te veel woningen voorzien waarbij vooral de te kleine private buitenruimtes een inbreuk op het normaal te verwachten woongenot vormen. De gemeenschappelijke buitenruimte is bovendien onaanvaardbaar gelegen en ondermaats ontworpen. Verder ligt de ondergrondse parking slechts gedeeltelijk ondergronds en vormt een reliëfbreuk van ca. 2 m in het maaiveld. Met de kap van het bos verdwijnt tenslotte ook een visuele buffer tussen de lager gelegen bouwzone en de hoger gelegen geklasseerde hoeve.

Het is al de vierde keer dat een bouwaanvraag voor het terrein terug naar af wordt gestuurd. In het voorjaar van 2018 weigerde het gemeentebestuur nog een vergunning voor de bouw van 40 appartementen.