Brand in appartement Basiliekstraat aangestoken

De brand die afgelopen weekend in een appartementsgebouw in het centrum van Halle woedde, is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.

De brandweer werd zondagnamiddag opgeroepen voor een brand in een appartement in de Basiliekstraat. Volgens de branddeskundige is het vuur aangestoken. “Er is een brandhaard aangetroffen op een matras in de slaapkamer”, vertelt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket van Halle-Vilvoorde. “De deskundige sluit een accidentele brand uit.”

Maandag werd een bewoner van het gebouw opgepakt op verdenking van brandstichting. De man werd na verhoor weer vrijgelaten. Het parket onderzoekt de zaak verder.

Foto: FB Verenigde Handelaars Halle