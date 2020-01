Brand Troostbasiliek Vilvoorde: moeder geeft 12-jarige zoon en vriendje aan

Twee jongens van 12 en 11 jaar zijn verantwoordelijk voor de brand die gisteren uitbrak aan de Troostbasiliek in Vilvoorde. "De twee hebben vanochtend bekend dat ze met lucifers de kerststal in brand hebben gestoken", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Een moeder van één van hen gaf ze gisteravond aan bij de politie."

De brand ontstond iets na 16 uur. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de kerststal op de binnenplaats in brand te staan. Het vuur had ook al een bijgebouw van de basiliek in lichterlaaie gezet. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de basiliek, maar één ruimte is volledig uitgebrand. Ook de dakstructuur van het gebouw heeft schade opgelopen.

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde gisteravond een branddeskundige ter plaatse om de brand te onderzoeken. Er werd van in het begin rekening gehouden met kwaad opzet. Een moeder heeft gisteravond haar 12-jarige zoon en diens vriendje van 11 jaar aangegeven. Vanochtend werden ze verhoord door de politie. De twee hebben bekend dat ze de kerststal in brand hebben gestoken. Welke straf de twee jongens boven het hoofd hangt, is niet duidelijk.