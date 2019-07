Brandweer heeft gemiddeld 12 minuten nodig voor oproep

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft gemiddeld 11 minuten en 53 seconden nodig om na een oproep ter plaatse te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die Het Nieuwsblad vandaag publiceert. De brandweerzone in onze regio is daardoor anderhalve minuut trager dan het Vlaamse gemiddelde.

Het Ministerie concludeert de cijfers op basis van alle verslagen uit 2016. Voor Vlaanderen bedraagt het gemiddelde 10 minuten en 23 seconden om ter plaatse te komen. Brandweerzone Vlaams-Brabant West is één van de tragere zones in Vlaanderen met een gemiddelde aanrijtijd van net geen 12 minuten.

Er zijn geen wettelijke regels die zeggen hoe snel een brandweerwagen na een oproep ter plaatse moest zijn. De commissie-Pauwels, die jaren geleden de brandweerhervorming voorbereidde, stelde wel dat dat binnen de 12 minuten moet zijn. Al is die tijd nooit in een wet opgenomen uit vrees voor juridische gevolgen als de brandweer te laat zou aankomen bij een brand.

Wat opvalt is het tijdsverschil tussen de Vlaamse brandweerzones. Zo is de snelste zone in Vlaanderen, Antwerpen-Zwijndrecht, zo'n vijf minuten sneller ter plaatse dan die in Vlaams-Brabant. De tijdsverschillen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Zo duurt het voor korpsen met veel vrijwillige brandweermannen langer om uit te rukken. Zij moeten bij een alarm eerst naar de kazerne rijden, in tegenstelling tot de beroepsbrandweermannen die klaar in de kazerne zitten. Verder speelt ook het drukke verkeer in onze regio in het nadeel van brandweerwagens. In landelijke, uitgestrekte gebieden duurt de aanrijtijd tot slot ook langer.