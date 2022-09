Brandweer redt paard uit kanaal in Humbeek

Zondagnamiddag sukkelde een paard in het kanaal aan de Westvaartdijk in Humbeek. Het dier werd door de brandweer uit het water gered.

Het incident deed zich voor nabij de Lourdesgrot in Humbeek. Een ruiter begeleidde zijn paard nabij het kanaal, toen het dier plots struikelde en in het water viel. Doordat de brandweer aanwezig was op Voodoo Village iets verderop, kon er snel ingegrepen worden. Het paard wist gedurende een half uur zwemmend te overleven in het water. Brandweerlui van de kazernes van Vilvoorde, Londerzeel en Lennik waren met het nodige materieel ter plaatse, waarna het dier uit het water kon getild worden.

Zaterdagavond nog is een festivalganger van Voodoo Village door de brandweer uit de slotgracht van het kasteel van Humbeek gered. De man kwam vast te zitten in het slib en raakte niet meer op eigen kracht uit de slotgracht. Het duikersteam van de brandweer kon hem redden met touwen en door het water en slib te waden. Burgemeester Bart Laeremans loofde het optreden van de brandweer.