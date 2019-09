Brandweerpost Lennik officieel ingehuldigd

In Lennik is de nieuwe brandweerpost aan de Ninoofsesteenweg vandaag officieel ingehuldigd. De brandweermannen namen er reeds in juli hun intrek, maar vandaag kreeg de nieuwe stek in het gehucht Eizeringen een plechtige ceremonie...

In het bijzijn van onder meer provinciegouverneur Lodewijk De Witte werd vanmiddag de nieuwe brandweerkazerne officieel ingehuldigd. Na 129 jaar aan de Karel Keymolenstraat te zijn gevestigd in het centrum van Lennik, kreeg de brandweerpost een nieuw onderdak in een voormalige Peugeot-garage aan het kruispunt van de Assesteenweg en Ninoofsesteenweg in het Lennikse gehucht Eizeringen. In juli reeds reden de brandweerlui in kolonne van de oude naar de nieuwe kazerne, bij wijze van eresaluut. Sinds vandaag is de kazerne ook officieel ingehuldigd…