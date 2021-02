Braziliaanse coronavariant duikt op in Wezembeek-Oppem

Voor het eerst zijn in ons land besmettingen vastgesteld met de besmettelijkere Braziliaanse coronavariant. Zeker één daarvan komt uit de Brusselse rand. Het gaat om een positieve test die begin deze maand werd afgenomen in Wezembeek-Oppem.

In totaal zijn er momenteel officieel vijf gevallen van de Braziliaanse variant van het coronavirus in ons land. Het gaat om één in Seraing, drie in Brussel en één in Wezembeek-Oppem. De varianten werden toevallig ontdekt, waardoor virologen ervan uitgaan dat er al meer mensen besmet zijn met de variant. Eén van de vijf bevestigde gevallen zou ook leiden naar de politiezone Zennevallei. Daar zitten sinds afgelopen weekend zo'n 200 medewerkers en hun gezin in quarantaine nadat zeker 25 mensen besmet raakten bij een corona-uitbraak. De Braziliaanse variant baart zorgen omdat de bestaande vaccins er minder effectief tegen zijn, gemiddeld zo'n 20 tot 30 procent.