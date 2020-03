Broeilab bestrijdt opnieuw leegstand Vilvoordse winkelstraten

In de strijd tegen de leegstand van handelspanden organiseren de stad Vilvoorde en de vzw Broeilab voor het derde jaar op rij een wedstrijd voor starters. De winnaars kunnen hun concept onder voordelige voorwaarden uittesten in een leegstaande winkel en de eigenaar van het pand kan vrijstelling krijgen van leegstandsheffing.

In heel wat steden en gemeenten lijkt de leegloop van de handelskernen niet te stoppen. Maar in Vilvoorde geven ze tegengas, onder meer met de starterswedstrijd van leegstandsbeheerder Broeilab. De winnaars kunnen tegen een lage prijs een handelspand huren om er een winkel of horecazaak in uit te baten, minimum voor drie maanden, maximum voor een jaar in de hoop dat er daarna doorgestart kan worden.

"Het is duidelijk dat het retaillandschap enorm snel aan het evolueren is en dat we blijven kampen met een groot aantal panden die niet ingevuld geraken", zegt schepen voor Economie Didier Cortois (Open VLD). Dankzij Broeilab slagen we er hier in Vilvoorde op regelmatige basis starters, al dan niet jong, een kans te geven en een pand in te vullen met originele concepten en producten die er voor zorgen dat onze winkelstraat niet helemaal leegloopt."

Broeilab kan mooie cijfers voorleggen. "In de afgelopen editie zijn er elf concepten binnengekomen, waaronder een drietal pop-ups. Acht starters wilden op langere termijn blijven en daarvan zijn er vier gebleven", zegt Willem Van Buyten van Broeilab. "Of vier winkels op twee jaar tijd een succes is? Toch wel, het is meer dan we verwacht hadden."

Broeilab heeft al zeker drie panden klaar die ingevuld kunnen worden. Tot einde maart kunnen startersvoorstellen ingediend worden via de website van Broeilab. In de loop van april en mei worden de winnaars geselecteerd zodat die nog voor de zomer hun zaak kunnen opstarten.