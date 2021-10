Broeilab hielp handelscentrum Vilvoorde al aan 25 starters

Sinds Broeilab samen met de stad Vilvoorde de leegstand in het handelscentrum bestrijdt, heeft het al 25 nieuwe starters aan een pand kunnen helpen. “De rol van Broeilab in de heropleving van ons handelscentrum is opvallend. Het zorgt ervoor dat we kunnen zeggen dat we het ergste achter de rug hebben”, zegt schepen van Lokale Economie Didier Cortois.

Broeilab is een initiatief van een twaalftal Vilvoordenaars die startende ondernemers aan een ruimte in het Vilvoordse handelscentrum helpt. Ze doen dat via flexibele bezettingscontracten. Die laten een startende ondernemer toe aan een democratische prijs zijn concept te testen. Als het concept aanslaat en de ondernemer gaat ermee door, komt die in de reguliere handelshuur terecht. Via het Startersloket hielp Broeilab al meer dan 100 starters verder en op drie jaar tijd hielp het 25 starters aan een pand.

“Zij geven op hun beurt weer een push voor andere handelaars die Vilvoorde als vestigingsplaats overwegen”, zegt Ward Van Criekinge van Broeilab. “Op die manier zijn er heel wat horecaconcepten en concepten in de vrijetijdssfeer zijn bijgekomen in het handelscentrum. Die evolutie ligt in lijn van onze doelstelling om van Vilvoorde een belevingsstad te maken in plaats van een shopstad. Tegelijkertijd pakken we ook het leegstandsprobleem aan, doen we aan citymarketing en maken we van Vilvoorde een aangenamere stad om in te wonen.”

De stad Vilvoorde verhoogde ook de leegstandstaks, waardoor eigenaars worden aangemoedigd om hun leegstaand pand te renoveren of te verhuren.“Er broeit veel in de stad, zoveel is duidelijk”, verwoordt schepen van Lokale Economie Didier Cortois de heropleving. “Door de verscheidenheid aan zaken onderscheiden we ons intussen ook van andere winkelcentra. Wie op zoek is naar iets ‘anders’, weet stilaan dat die daarvoor in Vilvoorde moet zijn.”