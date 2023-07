Brug van Humbeek-Sas wordt weggehaald

Vandaag wordt in Humbeek het beschadigde brug van Humbeek-Sas weggehaald, waardoor scheepvaart op het water opnieuw mogelijk wordt. De hele dag lang al zijn een dertigtal arbeiders in de weer.

Vanochtend vroeg startte de zware klus aan de brug van Humbeek-Sas. Het volledige brugdek moet worden weggehaald voor herstelling, nadat er vorige week een schip was tegen gevaren. De brug wordt op een ponton gezet en zo naar de plek gebracht waar ze zal worden hersteld. “Het weghalen van de brug is niet eenvoudig”, vertelt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Doordat ze is aangevaren, is ze uit positie geschoven en ligt ze ook wat hoger. Dat maakt het nog wat moeilijker.”

De schade aan de brug kan pas opgemeten worden als die in het atelier is. Daardoor kan de Vlaamse Waterweg nog niet exact zeggen wanneer ze opnieuw operationeel zal zijn. Dat het een paar maanden zal duren, is wel al zeker. Het autoverkeer zal al die tijd moeten omrijden. Maar voor fietsers en voetgangers zal er eind deze week een veerboot beschikbaar zijn.