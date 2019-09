Brussels Airlines annuleert vluchten Thomas Cook

Op de vluchten morgen zouden zo'n 190 naar Tunesië vliegen en 350 terugkeren naar ons land. "Door de moeilijke financiële situatie van Thomas Cook Belgium en het feit dat de touroperator zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kan nakomen, is Brussels Airlines genoodzaakt om vluchten te beginnen annuleren. Gedupeerde klanten worden verzocht om Thomas Cook te contacteren", aldus Brussels Airlines.

Mogelijk worden er nog meer vluchten geschrapt. "De Belgische luchtvaartmaatschappij bekijkt momenteel haar vluchtplan voor de komende weken en maanden en zal zo snel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen in haar vluchtaanbod", aldus Brussels Airlines.

Als de Belgische tak van touroperator meegesleurd wordt in het faillissement van Thomas Cook, dreigt Brussels Airlines volgens De Tijd 500.000 reizigers per jaar te verliezen. De vakbonden zien het alvast somber in. Na een ontmoeting met de directie zeggen ze dat er 'één procent kans is dat er een oplossing gevonden wordt.'