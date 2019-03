Brussels Airlines over acties Skeyes: “De maat is echt vol”

Brussels Airlines berekende dat de recente stakingen van Skeyes de luchtvaartmaatschappij zo’n 4 miljoen euro kost. “De directe impact is enorm. Het is al dertiende stakingsdag van Skeyes dit jaar. We begrijpen dat mensen Brussels Airlines en Brussels Airport niet meer als betrouwbaar gaan zien. We vrezen dan ook heel wat reputatieschade,” zegt Kim Daenen, woordvoerder van Brussels Airlines.

Daarnaast beginnen de stakingen ook te wegen op het personeel van Brussels Airlines." Zij moeten voortdurend vluchtschema’s aanpassen. Vooral de wispelturige aard van de acties maakt het moeilijk. Werknemers kloppen extra lange uren om alles rond te krijgen, maar de maat is echt vol. We willen dat er een structurele oplossing komt. Wij kunnen alleen een betrouwbare partner worden als Skeyes de vluchten op tijd laat vertrekken,” aldus Daenen.

Ook de Belgian Air Transport Association (BATA) vreest voor heel wat schade aan een sector die meer dan 60.000 mensen werk biedt. De organisatie vreest dat luchtvaartmaatschappijen zullen wegtrekken uit België of niet meer investeren in ons land als er niet snel iets verandert.