Brussels Airlines stelt nieuwe look voor

Brussels Airlines stelde vanochtend z’n nieuwe logo voor. “De nieuwe merkidentiteit omvat een nieuwe versie van de kenmerkende rode en blauwe kleuren van Brussels Airlines, nu een diepere kleur rood en een donkerdere tint blauw. De gestippelde "b", die vandaag de staart van de vloot siert, maakt plaats voor 9 stippen van verschillende grootte in de vorm van een vierkant, om de diversiteit van de klanten, de bestemmingen en de medewerkers weer te geven. Geen stip is gelijk. Het vernieuwde logo maakt ook gebruik van een nieuw, moderner lettertype”. Nu de herstructurering achter de rug is, start Brussels Airlines naar eigen zeggen met de ‘verbeteringsfase’ van de luchtvaartmaatschappij. En die wordt dus ingeluid met een nieuw logo en een nieuw vliegtuigdesign. Niet iedereen is gelukkig met de timing van de directie van Brussels Airlines. Een honderdtal werknemers hielden vanochtend een protestactie. Volgens hen had het geld beter kunnen gespendeerd worden.