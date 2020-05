Brussels Airlines wil 1.000 jobs en 24 bestemmingen schrappen

De coronacrisis houdt alle vliegtuigen van Brussels Airlines al bijna twee maanden aan de grond. Sindsdien heeft de luchtvaartmaatschappij geen inkomsten en maakt het tot een miljoen euro verlies per dag. Een herstructurering is onvermijdelijk om te overleven. Op de bijzondere ondernemingsraad heeft de directie het businessplan voorgelegd om uit de crisis te geraken. Dat plan snijdt diep in Brussels Airlines. Het bedrijf, inclusief personeelsbestand, wordt met een kwart verkleind. Daardoor staan 1.000 van de 4.200 jobs op de helling.

"De coronaviruspandemie treft Brussels Airlines bijzonder hard. Voor de coronacrisis hadden we al problemen, die zijn nu groter geworden. Brussels Airlines is oversized. Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen", zegt Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines. "De herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden."

Brussels Airlines wil het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum beperken. "We hebben er alle vertrouwen in dat we 75% van de tewerkstelling zullen kunnen veiligstellen. De gesprekken met sociale partners worden zo snel mogelijk opgestart. Het eerder opgestartte transformatieplan Reboot wordt voortgezet onder de naam Reboot+. De herstructurering die sowieso noodzakelijk was, moeten we jammer genoeg nu uitdiepen", aldus Vranckx.

Verder zouden ook 24 bestemmingen geschrapt worden, het merendeel daarvan binnen het Europees netwerk. De vloot wordt verkleind van 54 naar 38 vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij denkt dat pas in 2023 de vraag op het niveau van voor de coronacrisis zal liggen. Brussels Airlines heeft wel de ambitie om na de crisis als gezond bedrijf opnieuw te groeien. Zo wil het vanaf 2024 de vloot uitbreiden met 12 langeafstandsvliegtuigen.