Brussels Airport opent hypermodern dierenverblijf

Op Brussels Airport is begin deze maand het Animal Care & Inspection Center geopend. In dat gebouw worden voortaan dieren opgevangen en gecontroleerd voor ze hun reis voortzetten. Volgens de luchthaven is het centrum het modernste in zijn soort in Europa. "Dieren zullen hier op de meest comfortabele manier reizen", zegt CEO Arnaud Feist.

Elk jaar telt Brussels Airport onder haar passagiers duizenden dieren. Dat kan gaan van gezelschapsdieren, over politiehonden, reptielen en paarden, tot een zeldzaam bezoek van een panda. Zij komen voortaan terecht in een hypermodern gebouw. Zo kan de temperatuur, het type licht en de luchtcirculatie in elke ruimte tot in de puntjes worden ingesteld dankzij een systeem dat specifiek voor dit centrum ontwikkeld is. In tien dierenverblijven kan zo in een handomdraai het klimaat gecreëerd worden dat het dier gewend is.

“Het Animal Care & Inspection Center is een dierencentrum dat op vlak van welzijn absoluut een nieuwe standaard zet op Europees niveau en een optimale werkplek is voor het personeel", zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist. "Hiermee zorgen we ervoor dat ook de dieren in de allerbeste omstandigheden worden opgevangen."

In het centrum is ook de nieuwe grensinspectiepost voor het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid ondergebracht. Het agentschap moet bij het importeren van levende dieren altijd een controle uitvoeren om de volksgezondheid in ons land te waarborgen. Het dierencentrum werd op 1 juni in gebruik genomen.