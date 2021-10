Brussels Airport probeert twee nieuwe coronatesten uit

miDiagnostics heeft een ultrasnelle PCR-test ontwikkeld die COVID-19 kan opsporen met een neuswisser binnen minder dan een kwartier. Het bedrijf werkt ook samen met onderzoekscentrum imec om een nieuwe coronatest te commercialiseren die corona detecteert in uitgeademde lucht. Beide testen zijn nu opgenomen in een pilootstudie die uitgevoerd wordt op Brussels Airport in Zaventem. “Alle vertrekkende passagiers die zich op Brussels Airport laten testen en kiezen voor een standaard PCR-test, kunnen vrijwillig ook nog een tweede ultrasnelle PCR-test laten uitvoeren, ofwel met een neuswisser of een ademtest”, legt CEO Arnaud Feist uit. “Deelnemen aan deze studie kan elke weekdag tussen 9u en 17u voor passagiers die een standaard PCR-test nemen in het Brussels Airport COVID-19 Test Centre op vertrekniveau. Als dank voor hun deelname aan de pilootstudie ontvangen de deelnemers een cadeaubon.”