Brussels Airport trekt zich weer op gang

Midden maart ging ook de luchthaven van Zaventem in een soort lockdown. De cargovluchten werden nog uitgevoerd, samen met een handvol vluchten voor essentiële verplaatsingen. De voorbije weken ontving Brussels Airport nauwelijks 1.300 passagiers per dag. Vanaf vandaag worden dat er zo’n 4000 duizend. Vliegen kan dus weer, maar wel met mondmasker. Wie de luchthaven binnenkomt, moet er eentje aanhebben en dat ook dragen tijdens de hele vlucht. “We hebben alles in het werk gesteld om onze rol als luchthaven in de meest veilige omstandigheden te vervullen, zodat reizigers met een gerust hart aan hun reis kunnen beginnen”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

“Samen met onze partners kunnen we deze zomer al een mooi aanbod aan bestemmingen voorzien en maken we het opnieuw mogelijk om familie te bezoeken in het buitenland, er even tussenuit te gaan of andere landen of steden ontdekken, en om op zakenreis te gaan.”