Brussels Airport verwelkomde vorig jaar 19 miljoen passagiers: “Bijna volledig hersteld”

Vorig jaar verwelkomde Brussels Airport bijna 19 miljoen passagiers. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021 en 70 procent van het niveau van voor de coronacrisis. “Na twee moeilijke jaren zijn we bijna volledig hersteld”, klinkt het bij Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

De eerste helft van 2022 werd nog sterk beïnvloed door de reisbeperkingen door de coronacrisis, maar vanaf de zomer begon de luchthaven aan een zeer sterk herstel. Zo waren er enkele maanden dat het bijna op het niveau van voor de crisis zat. “We zijn trots dat we in staat waren die snelle groei goed op te vangen”, zegt Arnaud Feist van Brussels Airport. “Mensen konden opnieuw het plezier van het reizen herontdekken, zowel voor hun vakanties of om hun familie terug te zien, of voor zakenreizen. 2023 is veelbelovend begonnen, met nieuwe bestemmingen en verhoogde frequenties.”

De passagierscijfers zijn ook negatief beïnvloed door drie grote stakingen. Geschat wordt dat er daardoor 100.000 passagiers minder werden geteld. De cargozone van de luchthaven van Zaventem heeft er eveneens een druk jaar opzitten met zo’n 776.000 ton. Dat is wel een daling van 8 procent tegenover 2021. “Die daling valt te verklaren door het feit dat 2021 een echt recordjaar was voor de cargozone van Brussels Airport, toen er een stijging was van 30 procent. Het vrachtvervoer stond ook het hele jaar onder druk door de aanhoudende politieke spanningen, lockdowns in China, de dreigende recessie en de impact ervan op de e-commerce”, aldus Feist.