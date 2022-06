Bryan De Valck blikt terug op WK 3x3: “Unieke kans gemist”

Het heeft niet mogen zijn voor Beigemnaar Bryan De Valck en de 3x3 Belgian Lions. Afgelopen weekend grepen ze op het WK in Antwerpen net naast een medaille. In een bloedstollende wedstrijd moesten de Lions nipt de duimen leggen tegen de Fransen. “De voorbije dagen hoorde ik vooral dat ik het positieve moest onthouden, maar de sportieve teleurstelling overheerst nog altijd. We hebben een unieke kans gemist."

Anticlimax op de Groenplaats zondag. De Belgian Lions verloren er na een schitterende week de wedstrijd om het brons. Na een slopende strijd haalde Frankrijk het met 17-18. “Defensief zat alles goed de hele week, maar offensief zijn we de laatste dag op een muur gebotst”, zoekt Beigemnaar Bryan De Valck naar een verklaring. “Op de cruciale momenten konden we geen tweepunters maken, waardoor we extra energie moesten steken om de punten te maken.”

De hele week zaten de tribunes aan de Groenplaats afgeladen vol. “Ik blijf bescheiden, dus ik probeer mij niet met die aandacht bezig te houden. Maar het gevoel om op het terrein te komen, was fantastisch. Het fijne is dat we een toegankelijke sport zijn. Na de wedstrijd op de foto met kinderen, babbelen met vrienden, familie en supporters vond ik het leuke. In het publiek zaten ook veel mensen uit Grimbergen. Dat deed echt veel deugd. Ik woon misschien in Antwerpen, maar ik ben trots om van Grimbergen afkomstig te zijn”, zegt De Valck.

Veel tijd om te stil te staan bij het mislopen van brons heeft Bryan niet. “Het 3x3-seizoen is volop bezig. Volgende week hebben we een tornooi in Frankrijk, daarna Nederland, Kosovo en Canada. Eind september volgt het EK in Oostenrijk. Ik denk dat we daar iets recht te zetten hebben, want we hebben een unieke kans laten liggen”, aldus De Valck.