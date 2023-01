Budabrug weggehaald voor herstelling: "Begin van lang proces"

De Budabrug in Neder-Over-Heembeek op de grens met Vilvoorde is deze middag weggehaald om na de aanvaring van vorige week hersteld te worden in een gespecialiseerd atelier. Daardoor zal er opnieuw scheepvaart mogelijk zijn over het kanaal. Voor fietsers en voetgangers wordt er aan een tijdelijke pendelboot gedacht, maar het gemotoriseerd verkeer zal moeten omrijden. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) van Vilvoorde vreest voor een verkeersinfarct. “We houden ons hart vast voor komende maandag.”

Het wegdek van de Budabrug mag dan wel weggehaald zijn voor herstelling, volgens Bonte is dit nog maar het begin van een lang proces. “Ik denk dat die herstelling weken of zelfs maanden zal duren,” zegt hij.

Voor de scheepvaart is er in elk geval goed nieuws. Nadat de brug na de aanvaring een week lang gesloten bleef, was er geen scheepvaart meer mogelijk. Daar komt nu verandering in. En voor fietsers en voetgangers zou er vrij snel een pendeldienst over het water georganiseerd worden. Maar het gemotoriseerd verkeer zal moeten omrijden. Net nu er in Vilvoorde al zoveel omleidingen door werken zijn. “De laatste maanden van de werken aan het ringtrambustracé zijn ingegaan en we zitten ook nog met andere publieke werven. Daardoor zijn er al verkeersproblemen in Vilvoorde. We vrezen nu dat een aantal mensen en vooral vrachtwagenchauffeurs door de stadskern van Vilvoorde zullen willen rijden. Daar houden we ons hart voor vast.”