Zon en water, dat was gisteren de perfecte combinatie voor een geslaagd waterfeest in Vilvoorde. Dat is elk jaar traditioneel de start van het toeristisch seizoen in de Zennestad. Ook dit jaar wil de stad jong en oud op een ludieke manier betrekken bij het belang van het kanaal voor de stad Vilvoorde. En waar kan je dat beter doen dan aan de voet van de Salangaanbrug.