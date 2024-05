600 extra plaatsen in scholen in Halle-Vilvoorde: “Nieuwe piek aan leerlingen in Vlaamse Rand opvangen”

De meest recente capaciteitsmonitor voorspelt een nieuwe piek in de leerlingenaantallen tegen het schooljaar 2027-2028. Scholen konden daarom tot eind februari een projectvoorstel indienen. Vlaanderen investeert daarom in 5.000 extra plaatsen, waarvan zo’n 600 in onze regio. Zo krijgt VKO Opwijk bijna 3 miljoen euro voor 168 nieuwe plaatsen, het Sint-Martinuscollege in Overijse krijgt meer dan 1,5 miljoen euro voor 144 plaatsen. De andere scholen die geld krijgen zijn het GTI en Virgo Sapiens in Londerzeel, Klavertje Vier in Vilvoorde en het GO! Atheneum Vijverbeek Asse.

“We willen dat het extra aanbod de vraag voor is, zeker in regio’s als mijn eigen Vlaams-Brabant, waar de vraag zeer voorspelbaar is”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Alleen als we nu op tijd investeren, zijn we tegen 2027 klaar voor de extra leerlingen. Zo zorgen we er ook voor dat ons technisch en beroepsonderwijs kan blijven groeien: na een jarenlange daling zien we daar eindelijk weer stijgende inschrijvingscijfers en die evolutie mogen we niet in gevaar brengen.”