Buitengewoon kamperen in Domein Groenenberg

Door de coronacrisis kiezen veel mensen ervoor om hun vakantie in eigen land doorbrengen. Het Agentschap voor Natuur en Bos en Toerisme Vlaanderen spelen daarop in met het concept "buitengewoon kamperen”. Op 16 unieke plekken in Vlaanderen kan je van juli tot september een tipitent huren en kamperen op plekken waar dat anders strikt verboden is. Eén van die plekken is het domein Groenenberg in Gaasbeek.

In totaal staan er in het domein Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw 12 tipitenten voor 4 of 6 personen, die je kan boeken via buitengewoonkamperen.be, voor ongeveer 60 euro per nacht. "Kamperen in natuurgebied of bossen is eigenlijk onmogelijk in Vlaanderen", zegt Liesbet De Keersmaecker van het Agentschap Natuur & Bos. "In deze coronazomer hebben we het initiatief genomen om extra logeeraanbod te voorzien. Het is ook een vraag die wij af en toe al wel eens krijgen van mensen, van kunnen wij logeren in de Vlaamse natuur."

Opvallend, het zijn vooral de plaatsen in Vlaams-Brabant die het goed doen. Naast Groenenberg kan je in onze provincie ook kamperen in de binnentuin van het kasteelpark Ter Rijst in Heikruis en het Troostembergbos in Tielt-Winge. Wie boekt, wil vooral het buitenland vermijden. "Er is toch altijd een beetje de onzekerheid als je in het buitenland bent. Ga je kunnen terugkeren op het moment dat het gepland was? Hier zitten we kort bij huis, dus dat is voor ons ook iets makkelijker", zegt kampeerder Annemie Deliën.

Wie zelf in een tipi wil overnachten, kan dat nog tot eind september. Daarna is je kans hoogstwaarschijnlijk verkeken. "Dit is een ‘tour de force’ geweest die in dit coronajaar een plaats had. Ik heb geen flauw idee of we hier een vervolg aan breien. Maar in principe is het echt éénmalig", besluit Liesbet De Keersmaecker van Natuur & Bos.