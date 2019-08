Buitenring vrij na dodelijk ongeval

De Buitenring in Anderlecht was vanochtend meer dan vier uur volledig versperd na een tragisch ongeluk. Een 43-jarige man probeerde vanochtend de ring over te steken en kwam daarbij om het leven. Intussen is de weg weer vrij.

Het slachtoffer wilde rond half zes vanmorgen de Buitenring oversteken en werd aangereden door een wagen. Nog een andere auto probeerde dat dodelijk ongeval te ontwijken, kwam tegen een paal terecht en zo belandde een signalisatiebord op de autosnelweg. De Buitenring in Anderlecht was daardoor volledig versperd. Intussen is de weg weer vrij.