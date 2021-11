Buitenschoolse opvang Strombeek blijft week dicht door corona

“Binnen de kinderopvanginitiatieven van 3Wplus blijft de hinder beperkt”, zegt Erwin Cuyx. “Door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van mondmaskers en het houden van afstand, zijn we tijdens deze vierde golf tot vorige week overal opvang kunnen blijven aanbieden. Begin deze week hebben we jammer genoeg één van onze dertig opvanglocaties voor een korte periode moeten sluiten. Het gaat om de voor- en naschoolse opvang ’t Villegastje in de gemeenteschool van Strombeek-Bever. De begeleiders zijn uitgevallen omwille van een coronabesmetting of quarantaine. Van de vaste ploeg van vijftien personen zijn er momenteel vijf ziek of in quarantaine. Door Strombeek is één op 30 kinderopvanglocaties van 3Wplus dicht door corona.”

Om een veilige kinderopvang te garanderen, zijn er voldoende begeleiders nodig, meldt de directeur. “Maar onze vliegende medewerkers die inspringen in geval van ziekte, waren in deze moeilijke periode niet beschikbaar”, zegt hij. “En net omwille van de coronasituatie konden we ook geen begeleiders van onze andere kinderopvanginitiatieven inzetten. Zomaar vrijwilligers inzetten, zoals via sociale media werd gesuggereerd, gaat natuurlijk niet. Onze vrijwilligers moeten beschikken over een attest van goed gedrag en worden gescreend op hun competenties.” Cuyx meldt dat de buitenschoolse opvang in ’t Villegastje in Strombeek normaal maandag 22 november hervat.

Heel wat ouders reageerden bijzonder boos op de sluiting van de buitenschoolse opvang in Strombeek. Gemeenteraadslid Eddie Boelens (Groen) kaartte de situatie ook bij de gemeente aan. Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing) meldde nog “alles te zullen doen voor een heropening.” Maar die komt er dus pas volgende week als 3Wplus opnieuw mensen kan inzetten. Het gemeentebestuur van Grimbergen heeft sinds 1 april dit jaar de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in de vier gemeentelijke basisscholen overgeheveld naar 3Wplus.