Buizingen geeft jeugd van tegenwoordig een dikke pluim

Het is vandaag Internationale Dag van de Jeugd. De Verenigde Naties riepen deze dag in het leven om de aandacht te vestigen op jongeren die een bijdrage leveren aan de samenleving. Ook in Buizingen kreeg de jeugd van tegenwoordig een dikke pluim.

Wanneer je langs de Don Boscokerk van Buizingen loopt is het zeker de moeite waard om eens naar boven te kijken. Aan de toren prijkt er dezer dagen een spandoek met de slogan 'Een pluim voor de jeugd van tegenwoordig'. “Meer dan 30 jaar hebben wij een kampplaats in Buizingen. Deze kampplaats heeft al duizenden jongeren over de vloer gehad en altijd is het een feest”, zegt vzw Zennedal-Ommekaar. “Maar dit jaar hebben alle jonge vrijwillige mensen meer dan hun best moeten doen met het coronavirus. Ze doen dat schitterend.”

Voor hun inspanningen werden de jongeren vandaag in de bloemetjes gezet. Naast een spandoek werden de kinderen en leiding getrakteerd op een ijsje.