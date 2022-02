Burgemeester Hoeilaart wil ruimer verbod op vrijheidskonvooien

Kamerlid en burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput (Open Vld) is bezorgd over recente berichten rond het zogenaamde “vrijheidskonvooi”. Hij vreest dat die actievoerders niet alleen Brussel zullen platleggen, maar ook de Rand rond Brussel en zelfs heel Vlaams-Brabant. Hij wil een ruimer verbod op de geplande acties.

Het vrijheidskonvooi is een groep betogers die met grote trucks en vrachtwagens momenteel de Canadese hoofdstad Ottowa lamleggen. Franse truckers zijn nu onderweg naar Parijs voor actie en ook in Brussel willen truckers twee tot vier weken actievoeren tegen de coronamaatregelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verbood een optocht naar de hoofdstad, maar volgens Vandenput moet dat verbod “ruimer worden afgedwongen.” “Er moet ook een verbod op protest in Vlaams-Brabant komen, want daar de kunnen de trucks de Ring rond Brussel al blokkeren en nog steeds veel chaos veroorzaken.” Vandenput zegt dat hij zijn bevoegdheid als burgemeester van Hoeilaart maximaal zal gebruiken indien het konvooi actief is op zijn grondgebied. “Ik roep ook alle burgemeesters op eenzelfde verbodsbesluit af te kondigen, want de minister heeft niet de bevoegdheid om dit voor het hele land te doen.”