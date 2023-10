Burgemeester Inez De Coninck verlaat de politiek: "Vast moeten stellen dat het niet langer gezond is voor mij"

Vlaams parlementslid en burgemeester van Opwijk Inez De Coninck verlaat eind volgend jaar de politiek. Dat kondigt ze zelf aan. “Ondanks dat dit een van de moeilijkste beslissingen is geweest die ik ooit heb moeten nemen, kijk ik toch met een tevreden gevoel terug. Maar ik moet vaststellen dat het niet meer gaat of voor mij alleszins niet langer gezond is", zegt De Coninck.

In 2012 wordt Inez De Coninck voor de N-VA verkozen tot gemeenteraadslid van Opwijk. Doordat haar partij een coallitie afsluit met Open VLD, wordt ze onmiddellijk schepen. Diezelfde coalitie wordt voortgezet na de verkiezingen in 2018. In 2021 volgt ze Albert Beerens op als burgemeester van Opwijk. In 2024 maakt ze ook haar intrede in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in 2019 stapt ze over naar het Vlaams parlement. "Maar eind 2024 verlaat ik de politieke arena", kondigt De Coninck aan. "Meer dan 12 jaar lang heb ik elke dag alles gegeven voor de politiek, voor Vlaanderen, voor Opwijk en zal dit blijven doen tot de laatste dag van mijn mandaten."

Inez De Coninck is tevreden met wat ze gerealiseerd heeft in de politiek. "Ik denk daarbij aan de Borghtsite, de Vlaamse Staak, het vrijwaren van de open ruimte in Rubensveld, het afbouwen van de schuld van onze gemeente, enzomeer”, vertelt De Coninck. “Op nationaal vlak denk ik aan de realisaties zoals de gegarandeerde dienstverlening op het spoor tijdens stakingen, maar ook alle initiatieven omtrent ruimtelijke ordening en wat onze regio betreft: de resolutie tegen de Brusselse stadstol, het vechten voor onze luchthaven en onze groene en Vlaamse Rand."

Inez De Coninck blijft naar eigen zeggen voluit Vlaams nationalist. "Ik zal de partij blijven steunen onder leiding van onze twee sterke kopmannen", klinkt het. "Ik wil alle mensen danken die in mij geloofden en me bij mijn politieke carriere hebben geholpen. Ik wil ook de mensen danken die er in de voorbije, moeilijke periode voor mij waren. Een periode waarin ik nog heb geprobeerd, maar moet vaststellen dat het niet meer gaat of voor mij alleszins niet langer gezond is. Deze periode wil ik dan ook graag kunnen afsluiten."

Wat Inez De Coninck gaat doen in de toekomst, laat ze nog wat in het midden. "Maar ik kijk ernaar uit om meer tijd te hebben voor mijn gezin en ben benieuwd welke uitdagingen op mijn pad zullen komen die ik met evenveel passie zal doen. Ik heb enorm genoten van de vele menselijke contacten die de politieke stiel met zich meebrengt. Gezellige contacten, ernstige discussies, schrijnende verhalen,… maar stuk voor stuk gaven deze contacten me de nodige energie om ervoor te gaan.”