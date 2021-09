Burgemeester Vandaele: “Afhandeling ongeval zal nog uren duren”

Burgemeester van Beersel Hugo Vandaele volgt het ongeval op de binnenring op de voet op. “Enkele woningen en het tankstation en een hotel werden uit voorzorg ontruimd, maar de situatie is onder controle. Het is eerder een kwestie van tijd dan van gevaar”, aldus Vandaele.

Iets voor 14 uur botst een vrachtwagen tegen een vangrail op de Ring rond Brussel ter hoogte van Lot en sloeg daarbij overkop. De vrachtwagen belandde in een bosje naast de snelweg en schoof vervolgens een talud af. Niemand raakte gewond. “De vrachtwagen was geladen met een heel gevaarlijke chemische stof die is beginnen lekken. Dat maakt de takeling zo moeilijk”, zegt burgemeester van Beersel Hugo Vandaele. “Groot gevaar is er op zich niet, zo is het rampenplan niet van kracht. Al zal de afhandeling van het ongeval tot laat deze nacht duren omdat er uiterst voorzichtig gewerkt moet worden.”

Bij het ongeval kwam een sterke geurhinder vrij. De buurt wordt dan ook nog altijd gevraagd om ramen en deuren toe te houden. De vrachtwagen vervoerde benzoylchloride, een erg gevaarlijke stof die bij contact met de huid brandwonden en irritaties veroorzaakt. Ook inademen van dampen is gevaarlijk. “Een tiental woningen in de Albert Denysstraat, het tankstation in Ruisbroek en een aanpalend hotel werden uit voorzorg ontruimd”, aldus Vandaele. “Die evacuatie is preventief in het geval er bij de takeling van de vrachtwagen iets fout zo lopen.”

Grote kranen proberen de komende uren de tank op een ander vrachtwagenchassis te plaatsen. De federale politie volgt met drones de situatie op de voet op en controleert vanuit de lucht of kijklustigen niet de dicht in de buurt van de vrachtwagen komen. Zolang het ongeval niet afgehandeld is, blijft de Rind rond Brussel in beide richtingen volledig afgesloten.