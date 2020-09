Burgemeester Vilvoorde dringt aan op crisisoverleg rond corona

De oproep van Hans Bonte loopt gelijk met die van Geert Molenberghs, biostatisticus aan de KU Leuven. Die zei vanmorgen in Het Laatste Nieuws dat er dringend spoedoverleg moet komen tussen de politieke verantwoordelijken in Brussel en in de Rand. "Om te bekijken hoe ze de brandhaard kunnen bestrijden."

Volgens Molenberghs dreigt de situatie uit de hand te lopen. Vooral in de Brusselse Kanaalzone is er een forse toename van het aantal besmettingen. Het risico bestaat volgens Molenberghs dat die haard zich uitbreidt naar de randgemeenten.

Hans Bonte wil geen seconde meer wachten om dat crisisoverleg te laten doorgaan. Hij deed naar eigen zeggen de voorbije dagen al verschillende oproepen in die zin, ook naar de gouverneur toe, maar tot dusver leidde dat volgens Bonte niet tot het gewenste resultaat.

"Als burgemeester van Vilvoorde stel ik vast dat onze stad echt in risicogebied ligt en dat het probleem acuut is. We zitten bijvoorbeeld met een gigantisch probleem wat betreft testcapaciteit. Het testcentrum zit overvol, ook omdat mensen van buiten de stad naar hier komen. Vilvoorde grenst aan Brussel, mensen pendelen veel over en weer, het risico op verspreiding van het virus is navenant."