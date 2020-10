Burgemeester Vilvoorde is 'pissed': extra maatregelen nodig voor Vlaamse Rand

Na de verstrengde coronamaatregelen in het Brussels gewest en Wallonië vraat Hans Bonte (sp.a), de burgemeester van Vilvoorde, om een actieplan voor de Vlaamse Rand. “We zitten in dezelfde penarie als Brussel,” zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

De Brusselse regering kondigde vandaag strengere maatregelen aan dat wat het Overlegcomité gisteren aankondigde voor het hele land. Bonte vraagt de Vlaamse regering nu om voor de Vlaamse Rand een plan op te stellen en extra maatregelen te nemen. “Ik ben heel pissed dat ik nu weer moet aandringen om zaken in gang te zetten,” zegt hij daarover.

Bonte had nog voor de federale maatregelen de intentie om de horeca in zijn stad te sluiten, maar ging niet over tot actie, omdat er geen duidelijkheid was over mogelijke steunmaatregelen aan de sector. Wel kondigde hij eerder al strengere maatregelen aan voor sportclubs. Zo moet er anderhalve meter afstand gehouden kunnen worden. De burgemeester van Vilvoorde heeft nu ook schrik dat sportievelingen uit Brussel naar Vilvoorde zullen afzakken om gebruik te kunnen maken van fitnesscentra.