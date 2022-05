Burgemeesters over malaise bij cd&v: “We moeten veel duidelijker en scherper standpunten innemen”

Het slechte resultaat van cd&v in een peiling van VRT Nieuws en De Standaard komt ook in het Pajottenland hard aan. De landelijke regio is sinds jaar en dag een bastion van de christendemocraten. Burgemeester van Gooik Simon De Boeck legt de vinger op de wonde. “We moet veel duidelijker en scherper standpunten innemen en er ook zo over durven communiceren”, aldus De Boeck.

Simon De Boeck is sinds dit jaar burgemeester van Gooik, maar was daarvoor al jarenlang schepen in de Pajotse gemeente. “Als het al niet duidelijk was, is het nu met deze peiling wel zo dat er dringend zaken moeten worden rechtgetrokken”, benoemt De Boeck het probleem. “We zijn de partij van de dialoog, het overleg en het compromis, maar moeten veel duidelijker standpunten innemen en ze ook verkopen, of die standpunten nu links of rechts zijn. Er zijn mensen die vlees willen en er zijn mensen die vis willen. Als compromis gooien wij ze vaak allebei op het bord, dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten durven kiezen.”

Cd&v telt 120 burgemeesters in heel Vlaanderen. Er zijn geruchten dat heel wat van die burgemeesters bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen er aan denken om niet meer onder de naam cd&v op te komen. De Boeck denkt nog niet aan zo’n onafhankelijke vlag. “Cd&v doet het niet goed als merknaam, maar in Gooik is het wel nog een sterk merk. De waarden van de partij staan ook centraal in het beleid dat we in Gooik voeren”, aldus De Boeck.

Leaerts: "Toon dat Dorpsstraat belangrijk is"

Eén van de burgemeesters die wel al een eigen koers vaart, is Kris Leaerts in Kampenhout. Hij verruimde zijn partijgrenzen doelbewust tot Team Burgemeester. “We hebben toen een duidelijk standpunt ingenomen, de partij verruimd en de naam veranderd om korter bij de mensen te staan. In de Vlaamse en federale regering wordt dat stilaan een probleem, als lokale politicus word je daar ook op afgerekend”, zegt Leaerts.

Of dat zonder cd&v in de naam van zijn partij nu minder het geval is, laat Leaerts in het midden. “Ik wil vooral verandering zien. Een meer radicale partij kan gedijen op de stroom van angst en onvrede die leeft in de samenleving, maar traditionele partijen zeggen eveneens dat de Dorpsstraat belangrijker is dan de Wetstraat. Wel, toon dat dan ook eens in de praktijk”, is Leaerts duidelijk.