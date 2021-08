Burgerplatform Dilbeek dient klacht in tegen ANPR-camera's

In Dilbeek dient een burgerplatform een klacht in tegen de beslissing van het gemeentebestuur om ANPR-camera’s te plaatsen in de Berchemstraat en de Kattebroekstraat. Daardoor zouden bestuurders die niet in die straten beboet worden telkens ze er passeren. Volgens het burgerplatform verschuift dit het probleem en zijn er betere oplossingen. Er loopt een petitie.