Burgers en politie werken samen in 65 BIN’s

“Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie om de veiligheid te verhogen. Burgers melden aan de lokale politie informatie over bepaalde verdachte personen of handelingen die werden vastgesteld in de buurt waar de aangesloten burgers wonen. De politie evalueert die inlichtingen en brengt zo nodig de BIN-leden hiervan op de hoogte”, zegt N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, die bij Binnenlandse Zaken de cijfers opvroeg. Halle-Vilvoorde telt in totaal 65 buurtinformatienetwerken, waarvan 10 gericht op handelaars. Heel wat gemeenten hebben er verschillende, Zaventem zelfs 12. 16 gemeenten in Halle-Vilvoorde hebben nog geen buurtinformatienetwerk. Dat zijn er 4 minder dan in 2016. “We zien dus ook in Halle-Vilvoorde het aantal BIN-netwerken stijgen en dat kan de veiligheid alleen maar ten goede komen”, weet Kristien Van Vaerenbergh.