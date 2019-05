Bussen rijden tijdelijk tot aan domein Hofstade

De voorbije jaren moesten bezoekers op zon- en feestdagen in de omgeving een bus of halte zoeken en van aan de halte Ontmoetingscentrum nog 1,5 km te voet tot aan het domein. Dat leidde meer dan eens tot problemen met baldadige jongeren die in grote groepen over straat liepen of de orde verstoorden.

Vanaf volgende week donderdag 30 mei tot en met 1 september zal buslijn 683 op zon- en feestdagen stoppen aan de hoofdingang van het domein. In de week en op zaterdag blijft buslijn 280 het domein bedienen. Zemst vraagt zelfs om de maatregel permanent in te voeren.