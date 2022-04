Buur Zemst over fusie Mechelen-Boortmeerbeek: 'Huwelijk moet tussen gelijkwaardige partners'

Zelf is Zemst niet meteen op zoek naar gemeenten om mee te versmelten maar als dat ooit het geval is dan wil Zemst in zee gaan met evenwaardige en gelijkgestemde spelers, zoals Boortmeerbeek bijvoorbeeld. Mechelen is voor Zemst geen aantrekkelijke partij. "Ik kan me niet uitspreken over de intenties van Boortmeerbeek maar ik vind het zelf wel heel belangrijk dat onze burgers hun identiteit hebben en zich herkennen in welke partner dan ook en voor ons is dat zeker niet direct Mechelen”, zegt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA).

Zemst telt ruim 23.000 inwoners, Mechelen meer dan 86.000. Het landelijke Zemst kent dus andere dan de grootstedelijke uitdagingen van Mechelen en de schuldgraad per inwoner ligt in Mechelen een pak hoger dan in Zemst. Als er dan toch ooit moet gefuseerd worden dan kijkt Zemst liever naar het eveneens landelijke Boortmeerbeek met zijn 12.4600 inwoners.

Mechelen ligt in de provincie Antwerpen, Zemst en Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant in verschillende arrondissementen. Die grenzen dreigen fusies misschien wel erg complex te maken. Maar Zemst heeft nog andere buurgemeenten die wel tot Halle-Vilvoorde behoren waaronder Kampenhout, Steenokkerzeel en Vilvoorde. Misschien ligt het meer voor de hand om met die gemeenten een fusie aan te gaan. "Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst vormen een politiezone”, legt Geerinckx uit. “Steenokkerzeel en Kampenhout zijn nu al sterke partners waar we redelijk veel samenwerkingsverbanden mee hebben. Vilvoorde daarentegen is alweer een stedelijke context met andere doelstellingen met ander beleid, daar kijken wij op dit moment zeker niet naar."