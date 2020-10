Buurt blijft zich verzetten tegen ‘te grootschalig’ bouwproject in Beaulieuwijk

In Machelen diende een projectontwikkelaar voor de derde keer een aanvraag in voor de bouw van appartementen en een woning in de Beaulieuwijk. Daarbij zijn een aantal toegevingen gebeurd. Zo zijn er nog maar 26 in de plaats van 30 appartementen voorzien. Maar de buurtbewoners zijn nog altijd niet tevreden en dienden een gezamenlijk bezwaarschrift in.

De voorbije lente keurde de provincie al een tweede aanvraag voor de komst van dertig appartementen en een woning in de Machelse Beaulieuwijk af. De gemeente had eerder hetzelfde gedaan. Ontwikkelaar Evillas trok naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar omdat die procedure langt duurt, werd in de zomer een derde vergunningsaanvraag ingediend. Daarin zijn een aantal aanpassingen gebeurd. Zo werden vier flats geschrapt voor meer groen. Alle parkeerplaatsen gaan ook ondergronds. De projectontwikkelaar voldoet hiermee naar eigen zeggen aan de opmerkingen van de provincie en hoopt nu groen licht te krijgen.

Groene buffer

De buurt is echter ook met de aangepaste plannen niet gediend. Die zijn zonder overleg gemaakt, klinkt het. “Na al die eerdere weigeringen blijft Evillas hardnekkig vasthouden aan haar plan”, zegt buurtbewoner Wim Boulanger. “Zij blijven proberen om zo veel mogelijk appartementen te bouwen op dit groene binnengebied. Wij zijn niet tegen bouwen, maar de plannen zijn veel te grootschalig voor deze locatie. Het beetje groen dat voorzien is in het plan is absoluut onvoldoende om de rol van buffer die het begroeide binnenterrein nu heeft tegen lawaai en luchtvervuiling te kunnen vervangen. De wijk staat nu al zeer zwaar onder druk door de luchtvervuiling en auto- en vliegverkeer”, haalt Boulanger nog aan.

Het comité heeft een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend dat ondertekend werd door 143 gezinnen. Daarnaast hebben nog eens 282 mensen een online petitie ondertekend. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) zal het college zich binnenkort over deze nieuwe aanvraag buigen. “Het openbaar onderzoek is nog maar pas afgesloten. Onze diensten zijn nog bezig met het advies op te stellen. Ik kan mij er dus nog niet over uitspreken.”