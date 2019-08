Buurt haalt eerste slag thuis: windmolens horen niet thuis op Peizegemse kouter

Het comité Leefbaar Merchtem-Londerzeel heeft een eerste slag thuis gehaald in de strijd tegen de bouw van twee megawindmolens op de kouter vlakbij de Molenbaan in Peizegem, op de grens met Steenhuffel. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt namelijk de nietigverklaring van de bouwvergunning. Burgemeester van Merchtem Maarten Mast gaat zich samen met het college "beraden over het arrest."

Ruim twee jaar geleden kwam Peizegem in verzet tegen de bouw van twee windturbines, vlakbij de grens met Steenhuffel. De windturbines zouden 175 meter hoog worden en 3.500 gezinnen van stroom voorzien. Maar de dichtstbijzijnde woning staat op zo'n 300 meter en ligt vlakbij de Tuinbouwschool. De turbines zouden bovendien gebouwd worden vlakbij de veiligheidszone van de hoogspanningslijn en een hogedrukgasleiding. Tegen de plannen werd een petitie gevoerd, goed voor 1.500 handtekeningen en 1.100 bezwaarschriften.

"De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een arrest geveld dat de nietigverklaring van de bouwvergunning vraagt. De twee industriële windmolens zijn volgens het arrest niet in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. Ze zijn ook schadelijk voor de volksgezondheid in de omgeving. We spreken onder andere over slagschaduw en lawaaioverlast. We vechten ook nog de milieuvergunning aan bij de Raad van State", zegt Bart De Vos van het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel.

Het comité haalt met het arrest een eerste veldslag thuis. Naast de buurtbewoners vecht ook buurgemeente Londerzeel de vergunningen van de beide windmolens al een paar jaar aan, zo bevestigt burgemeester Conny Moons. De gemeente Merchtem is dan weer voorstander.

"We gaan ons in het college beraden over dit arrest. Zelf ben ik voorstander van de windmolens, maar we gaan het comité ontvangen en kijken dan wat de verdere stappen zijn. Ik vind het wel spijtig dat er zoveel tegenstand is", aldus burgemeester van Merchtem Maarten Mast.