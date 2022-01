Buurt verzet zicht tegen masterplan Keperenberg

Met een masterplan wil de gemeente Dilbeek de volledige site Keperenberg opwaarderen. “We zijn naar de voorbereidende vergadering gegaan”, zegt bewoonster Josée Vandewijer. “Daar was er nooit sprake van verharding van de weide naast mijn woning. Plots word ik en de buren geconfronteerd met vier padelvelden en twee tennisterreinen naast onze deur. We worden naar onze mening voor een voldongen feit gesteld.”

Josée krijgt steun van buurman Steve Van Volsem. “Die velden willen ze bovendien ook overdekken. De overkapping van zo’n tennisveld is al snel een tiental meter. Dat is voor de buurt een echte schok”, aldus Steve. “We vrezen geluidsoverlast, lichthinder en een verkeersknoop. De manier hoe alles verlopen is, vind ik eigenlijk wel grof.”

Josée en Steve zien liever een zachtere invulling van de weide, zoals een speelplek voor de nabijgelegen basisschool of een Finse piste. De buurtbewoners zijn intussen met een petitie gestart, die nu al 115 handtekeningen telt. Daarin vragen ze meer inspraak. “Eind deze maand mogen we langsgaan bij de burgemeester. Dat hij nu niet wil reageren? Dat neem ik goed aan. Voor de gemeente is alles al in kannen en kruiken”, besluit Josée.