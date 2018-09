Buurt vreest overlast door komst 43 assistentiewoningen

In Affligem stuit een woonproject op heel wat verzet van de buurt. Een privé-projectontwikkelaar wil in een groene zone tussen de Diepestraat en de Kasteelstraat 43 assistentiewoningen neerplanten. De buurtbewoners vrezen hierdoor een totaal verkeersinfarct en beschouwen het project als een aanslag op de groene omgeving. Zo'n vierhonderd bewoners tekenden al een petitie tegen de komst van de woningen.

Een projectontwikkelaar plant 43 assistentiewoningen tussen de Kasteelstraat en de Diepestraat. Volgens de buurtbewoners is het project nefast voor het groene karakter van de wijk. “Al het groen dat er nu is, zou verdwijnen,” klinkt het in de buur. “Ook al zou er een heraanplanting gebeuren, je zou er niks van zien, want in de plannen staat er twee hoogbouwen aan de zijkant.”

De buurtbewoners vrezen ook voor de mobiliteit en zelfs voor de verkeersveiligheid. “Er is een school in de buurt en er is al een woonzorgcentrum. Bovendien is de Diepestraat te smal om extra verkeer te slikken.”

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project is reeds ingediend. In de plannen is sprake van twee appartementsblokken met respectievelijk twaalf en veertien appartementen van drie woonlagen hoog. En daartussen nog zeventien grondwoningen. Op een apart perceel in de Diepestraat zijn parkeerplaatsen gepland.