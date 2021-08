Buurtbewoners Beigemveld rekenen op minister Demir: “Verkaveling zal wateroverlast hier nog doen toenemen"

In Grimbergen roepen 120 buurtbewoners en het actiecomité Leefbaar Beigemveld de hulp in van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze hopen dat de minister de geplande verkaveling van bijna 200 woningen niet zal vergunnen. “Na de wateroverlast van de voorbije weken is de maat vol. Bijkomende verharding moet een halt toegeroepen worden zodat Grimbergen gespaard blijft van ondergelopen kelders en straten vol smurrie na elke stortbui”, klinkt het bij buurtbewoner Gunther Deckers.

Over de woonwijk aan het Beigemveld is al veel inkt gevloeid. Er wordt namelijk al enkele jaren een hevige juridische strijd over gevoerd. Onlangs werd onder meer het Ruimtelijk Uitvoeringsplan en de omgevingsvergunning vernietigd door de Raad van State. “Toch is de gemeente Grimbergen een nieuw openbaar onderzoek gestart om de megaverkaveling van bijna 200 woningen te vergunnen. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente koppig door wil gaan met dit project waarbij opnieuw acht hectare terrein wordt verhard” zegt buurtbewoner Gunther Deckers.

De buurt richt zich daarom tot minister Demir. “Een gedeelte van het projectgebied grenst aan overstromingsgevoelig gebied. Het grote probleem is dat de lokale politici meer inzitten met de belangen van de projectontwikkelaar dan met huidige en toekomstige bewoners. Hoe kan het gemeentebestuur objectief oordelen over de honderden ingediende bezwaarschriften als zij willens nillens dit project willen realiseren?”

De gemeente Grimbergen zegt evenwel dat er geen structurele wateroverlast is aan het Beigemveld. De recente wateroverlast zou er komen door werken. Bij de verkaveling worden dammen aangelegd, grachten gegraven van 7.000 vierkante en komt er een parkzone waar water gebufferd kan worden. Volgens buurtbewoners zijn dat alleen maar lapmiddeltjes voor een terrein dat eigenlijk niet bouwrijp is. Ze vrezen dan ook dat de bezwaren die zijn ingediend niet grondig onderzocht zullen worden op onder meer de watertoets.

“We wonen al meer dan vijfentwintig jaar in de Kruipstraat” zegt Karin Verpraet, “Onze kelder is in al die jaren maar één keer ondergelopen. Maar sinds de ontwikkeling van het Beigemveld is onze kelder het voorbije jaar al drie maal ondergelopen. De wateroverlast is voor ons een probleem en vormt een reëel overstromingsrisico voor alle lager gelegen gebieden. Ik hoop dat de gemeenteraad eindelijk blijk zal geven van voortschrijdend inzicht en hier bokjomende verharding een halt toeroept.”