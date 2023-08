Buurtbewoners snelden te hulp meteen na ontploffing in Elewijt: "Met een ladder nog iemand naar buiten kunnen halen"

“Om kwart na zeven hoorde ik een heel hevige knal, de ruiten daverden”, vertelt Jens die wat verderop woont van de dokterspraktijk. “Kort nadien was er opnieuw een knal. We zijn meteen gaan kijken.” Net als Jens maakte ook Robbe alles van dichtbij mee. Hij woont naast het appartementsgebouw waar de gasontploffing plaatsvond. “Ik dacht eerst dat het een auto-ongeluk was”, vertelt hij. “Ik ben naar buiten gelopen. Er stond een persoon om hulp te roepen, volledig in paniek. Ik ben met een voorbijganger een ladder gaan halen en de buurman heeft de persoon in kwestie naar beneden gehaald. Nadat die persoon beneden was, was er een tweede ontploffing.”

Dirk Jacobs, de vader van Jeroen, een van de vijf dokters die samen een huisartsenpraktijk hebben op het gelijkvloers, hoorde via de media van de gasontploffing. “We waren enorm in paniek”, vertelt hij. “Ik heb getracht mijn zoon te bereiken, wat niet lukte. Mijn vrouw is er dan in geslaagd om zijn partner te bereiken. En dat was een grote geruststelling. Jeroen was met zijn dochter naar de luchthaven.” Gelukkig was de dokterspraktijk nog gesloten op het moment van de ontploffing. De vijf huisartsen zaten samen om te overleggen hoe het nu verder moet. Voorlopig is de praktijk gesloten.