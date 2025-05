Kindernamiddag trapt Weerdse Bierfeesten af: “De 40ste editie wordt er één om in te kaderen”

Springkastelen, glijbanen, een schminkstand en professionele ballonplooiers, het is allemaal aanwezig op de kindernamiddag van de Weerdse Bierfeesten. Speciaal voor de veertigste editie valt die op een extra dag, helemaal vooraan het programma. De organisatie is nog steeds in handen van de Chiro van Weerde.

“De eerste editie is gestart als een klassieke bieravond in de toenmalige chirolokalen om geld in het laatje te brengen om nieuwe lokalen te zetten. Dat was een avondje met honderd man en het is ondertussen uitgegroeid tot het concept dat het vandaag is”, legt Stijn Bauters uit, hij is lid van het Bierfeestencomité.

De Weerdse Bierfeesten is een middelgroot festival met twee volwaardige festivaldagen, 25 biersoorten, naar schatting 10.000 bezoekers en een bonte verzameling artiesten en activiteiten. Da's een bewuste keuze.

“Da's toch een succesformule die altijd heeft aangeslagen. Morgenavond is het een rockgedeelte met Daan, Customs en Jan Vervloet. Zaterdag is er een volleybaltornooi en dan kan iedereen een pintje komen drinken op ons terras. 's Avonds zetten we in op de jeugd. Dan komen de Compact Disk Dummies, Omdat Het Kan & Average Rob”, zegt Bauters.