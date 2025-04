Gisteren was het Erfgoeddag met als thema 'sport en spel'. Aan het Sportimonium in het domein van Hofstade viel een pak te beleven. Zo was er de opening van de expo 'Rollen, bollen, werpen, ... volksport in topvorm'. Veel aandacht ging ook naar touwtrekken want in die ondergewaardeerde volksport zijn de Belgen top.