Buurtbewoners willen kapel van Amelgem redden

De Kapel van Amelgem behoort tot de kerkfabriek van Oppem en is een beschermd monument in de Amelgemstraat, op een wandelroute door de Brabantse Kouters. Het is een barokke kapel gebouwd in kalkzandsteen met een leien zadeldak en gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, ook wel bekend als de “Geboorte van de Moeder Gods”, een feest dat naar verluidt al gevierd zou worden sinds de tweede eeuw na Christus. In Amelgem wordt dit jaarlijks van oudsher meegevierd op 8 september met een misviering in de Kapel.

“De historische kapel van Amelgem is eigendom van de kerkfabriek van Oppem, maar die heeft onvoldoende middelen om ze te restaureren”, zegt buurtbewoonster Nathalie Mycke. “Daarom starten we een crowdfunding. We hebben al 6.000 euro, de totale restauratie zou 100.000 euro kunnen bedragen, maar we willen de kapel niet verloren laten gaan. We moeten nu actie ondernemen of het is te laat.”

Jeugdherinneringen

Waarom is de kapel voor jullie zo belangrijk? “Allereerst is mijn man Dirk De Brandt in de buurt, net achter de kapel, opgegroeid”, vertelt Nathalie. “Er zijn veel jeugdherinneringen aan verbonden. Het is ook een prachtig stukje historiek van Amelgem/Oppem en omstreken en een lust voor het oog op onze wandelweg vanuit Oppem. We vinden het belangrijk dat zulke monumenten met een rijke geschiedenis worden bewaard voor de generaties na ons. Hier stoppen elk weekend met mooi weer echt tientallen mensen die de kapel willen bezichtigen. De sleutelbewaarder hier vlakbij, draait dan overuren.”

Er werd voor de restauratie van de kapel een aparte rekening geopend door de kerkfabriek. Als dank kunnen weldoeners een mooie tekening van buurtbewoner Lea Marivoet of een virtueel kaarsje downloaden.

Alle info over de kapel en over giften kan je vinden op www.kapelvanamelgem.be.