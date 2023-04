Buurtrestaurant Nieuwenbos serveert tot 150 maaltijden per dag: “Een grote meerwaarde”

Het buurtrestaurant Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden kent een spectaculaire groei. Op topdagen worden er tot 150 maaltijden geserveerd. In het restaurant worden mensen tewerkgesteld met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. “We mogen spreken van een groot succes”, zegt bevoegd schepen Walter Zelderloo.

Sinds 2018 kan je als 60-plusser en met een participatiepas aan een verminderd tarief eten in buurtrestaurant Nieuwenbos. Vele vaste klanten komen bijna dagelijks waaronder Gilbert. "Ik kom al meer dan vier jaar elke dag hier eten. Wat vind ik zo fijn vind aan deze plek? Ik kom hier precies bij familie terecht. We zieten hier goed en het eten is heel lekker." Diederik vult aan: "Een goede bediening, vriendelijke mensen en ook de prijs valt mee. De prijs die we hier met ons twee betalen heb je normaal voor één persoon in een restaurant."

Bij de start in 2018 werden gemiddeld 80 maaltijden per dag verkocht, in februari van dit jaar zijn dat er gemiddeld 130, met topdagen van 150 maaltijden per dag. In het restaurant worden mensen tewerkgesteld met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij de samenwerking met Sense krijgen ze professionele begeleiding en opleiding, maar ook ondersteuning in hun zoektocht naar een vaste job. “We spreken dan ook van een groot succes”, aldus bevoegde schepen Walter Zelderloo. “Ook de samenwerking met Sense verloopt heel vlot. Het restaurant is zonder twijfel een grote meerwaarde voor onze gemeente.”